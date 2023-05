Burgemeester Voorschoten ging in haar eentje terug naar plek treinongeval: ‘Mijn manier van verwerken’

Veel nieuwsgie­ri­gen maken een ommetje langs de ramptrein in Voorscho­ten: ‘We waren toch in de buurt’

Nu de hulpdiensten en cameraploegen zijn verdwenen verandert de Brunita J. Gemmekelaan in Voorschoten langzaam maar zeker in een toeristische attractie. Op de zonnige woensdagmiddag is het een komen en gaan van senioren op e-bikes die een glimp komen opvangen van de plek waar zich de dag ervoor een ernstig treinongeval heeft voorgedaan. ‘We waren toch in de buurt’, is de algemene teneur.