Dit is hoeveel mensen in Voorschoten naar de stembus mogen voor Provinciale Statenverkiezingen

ADO ruikt aan het linkerrij­tje, maar mist te veel kansen en verspeelt punten tegen FC Eindhoven

ADO Den Haag had een belangrijke slag kunnen slaan in de strijd om de play-offplekken. Maar de ploeg van Dick Advocaat verspeelde op bezoek bij FC Eindhoven onnodig twee punten. De Hagenaars kregen met name voor rust volop kansen om het te beslissen, maar lieten dat na: 1-1.