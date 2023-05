Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in Voorschoten

Gouden Pollepel Garnalen met 7UP? In dit huiskamer­res­tau­rant doen ze het net even anders

Impio is een eetkamer waar ze het net even anders doen. We proeven garnalen met 7UP, aardpeer-frieten en spicy mais ribs. De kok houdt van experimenteren. Dat slaagt, soms minder, maar leuk blijft het de hele avond.