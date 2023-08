Rechter: LUMC heeft recht op stukken van bureau Percuros

Bureau Percuros, ooit voor bepaalde onderzoeksklussen ingeschakeld door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), moet laatstgenoemde instelling van de rechter documenten teruggeven over die projecten. Het centrum had de stukken via de kortgedingrechter gevraagd. Doordat er eerder niet aan de verantwoordingsvoorwaarden voor de Europese subsidies werd voldaan, werden de gelden uit Brussel voor de projecten in kwestie al stopgezet.