Haagse politici verontwaar­digd over lot van 75-jarige Gulnaz: ‘Dit is mensonte­rend’

Politici in Den Haag zijn stomverbaasd over de manier waarop de gemeente Den Haag is omgegaan met de 75-jarige Gulnaz, die zo ziek is dat ze geen kant meer op kan. De Haagse oma wil graag dat haar woning wordt aangepast, zodat ze weer kan douchen en normaal naar de wc kan. Maar de gemeente weigerde dat tot nu toe.