Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Voorschoten vandaag

Plaats delict

In november 1988 is de Haagsche Courant doelwit van een aantal aanslagen. In de parkeergarage van de hoofdvestiging van Sijthoff Pers in de Plaspoelpolder wordt kortsluiting gemaakt in een bestelwagen. De wagen met vijftig papierrollen gaat in rook op. De brandschade bedraagt zeker een half miljoen gulden.