Harde wind dwarsboomt berging van gecrashte treinstellen in Voorschoten

Beschonken motorrij­der komt in botsing met automobi­list in Wassenaar

Hij had te diep in het glaasje gekeken. Een motorrijder die zondagavond op de Groot Haesebroekseweg in Wassenaar in botsing kwam met een automobilist, bleek onder invloed van alcohol. Hij overschreed de limiet dusdanig dat hij voorlopig geen ritjes op zijn motorfiets meer mag maken.