Helder weer in Voorschoten vanmiddag en vanavond

Nette villawijk moet wennen aan buurvrou­wen die seksles geven: ‘Op onze invitatie kwamen nul reacties’

Met hun pikante sekslessen proberen moeder Miranda (38) en haar vriendin Kayleigh (28) de medebewoners van hun villawijk seksueel vrijer en avontuurlijker te maken. Hun bijzondere werk is voor hun nette buurvrouwen best wel wennen. ,,Op onze uitnodiging voor een party kregen we nul reacties.’’