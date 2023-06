Heldere tot licht bewolkte ochtend en middag in Voorschoten

indebuurt.nl Kater Wilbur kwam onder de kale plekken binnen bij het asiel en zoekt nu een mand met tuin

Wekelijk zetten we een dier in het zonnetje dat op zoek is naar een nieuw baasje (of personeel). De honden en katten bij het Haags Dierencentrum hebben het daar prima, maar liever kruipen ze lekker bij jou op de bank.