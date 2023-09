Hogere accijns op sigaretten: meer dan tweeduizend inwoners Voorschoten geraakt

column Grote kans dat ik met mijn neefje Finn op de foto ga, maar dit verhaal vertel ik ’m nog maar niet

Nijntje. Dat is meteen al een schrijffout. Bedenker en tekenaar Dick Bruna gebruikte in al zijn werk geen hoofdletters – nijntje is de correcte spelling in de wondere wereld van Dick. Volledige naam: nijntje pluis. In 1955 zag zij het daglicht en een sensatie was geboren.