Motorrijder gewond bij botsing met auto

Bijna alle vragen over kankerver­wek­ken­de stof in sloot in Haagse woonwijk blijven voorlopig onbeant­woord

Bewoners van de Haagse wijk Leidschenveen zullen ook de komende tijd met veel vragen blijven zitten over de gevolgen van de verhoogde concentratie van de kankerverwekkende stof PFOS, die in sloten in de buurt is gevonden.