Nog een gewonde treinongeval Voorschoten in ziekenhuis

Reageer Den Haag hielp honderden daklozen de stad uit: asociaal of juist heel humaan?

Den Haag hielp de afgelopen jaren honderden daklozen te verhuizen naar steden en dorpen elders in het land. Die gemeenten waren hiervan niet op de hoogte. Is dat asociaal beleid van Den Haag? Of heeft de gemeente groot gelijk op deze manier hulpbehoevende stadsgenoten vooruit te helpen? Wat vindt u?