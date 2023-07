Regenbuien, maar soms ook zon in Voorschoten vandaag

indebuurt.nl Van een bierfesti­val tot een Schevening­se platen­beurs: dit is de Haagse weekenda­gen­da (14 - 16 juli)

Pak je agenda er maar weer bij, want het is tijd voor de weekendtips van deze week. Van een gratis festival op de Grote Markt tot een theatershow van Hans Klok: dit staat er in de Haagse weekendagenda. Bekijk hieronder alle activiteiten.