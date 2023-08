Nooit meer je paspoort hoeven laten zien op de luchthaven of hotel: je gezicht is voortaan je pasje

Zonder paspoort of identiteitsbewijs door de poortjes op de luchthaven of het stadion. Het kan nu dankzij een uitvinding van het Haagse bedrijf FastID. Het enige dat je nog nodig hebt is een app op je mobiel. Daarna hoef je alleen nog maar je gezicht voor een camera te houden. De mogelijkheden hiermee zijn eindeloos. ,,Je hoeft je gegevens niet meer overal achter te laten.’’