Politie rukt uit naar mogelijke steekpar­tij in woning, maar treft geen slachtof­fer aan: 2 arresta­ties

De politie is woensdagmorgen uitgerukt naar een ruzie in een woning aan de Binnendoor in Waddinxveen, waarbij mogelijk ook gestoken zou zijn. Een slachtoffer werd niet aangetroffen, wel zijn twee mannen aangehouden.