Veel nieuwsgierigen maken een ommetje langs de ramptrein in Voorschoten: ‘We waren toch in de buurt’

plaats delict Dakpannen en bomen vlogen door de stad: 50 jaar geleden was een van de ergste stormram­pen ooit

Het is een van de ergste stormrampen ooit, zo meldt dagblad Het Vaderland op 3 april 1973. De schade is nog nauwelijks te schatten en er raken zeker tien mensen gewond. De politie ontvangt 800 ‘aanvragen voor assistentie’, een record. Ook bij de brandweer staat de telefoon roodgloeiend. In de hele stad vliegen dakpannen en bomen in het rond.