Waar kun je stemmen in gemeente Voorschoten? Hier vind je alle stembureaus!

Vijftien verdachten aangehou­den voor gewelds­golf tussen jeugdgroe­pen in Den Haag-Zuid­west

De politie heeft nog eens drie verdachten (15 jaar) aangehouden voor de geweldsgolf tussen verschillende jeugdgroepen in Den Haag-Zuidwest, die eindigde in een steekpartij in een supermarkt. In elk geval dertien van de vijftien verdachten worden vervolgd.