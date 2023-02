Automobiliste raakt gewond bij flinke botsing in Twello

Voorster politiek slaat plan voor ondergrond­se containers in de wind: ‘Zeer teleurstel­lend’

In elk dorp een ondergrondse afvalcontainer zodat inwoners de grijze kliko wegdoen. Het is het ideaalbeeld van wethouder Visser om het aantal kilo’s restafval in Voorst te verminderen. Dat plan kan echter niet rekenen op steun van de politiek. Sterker nog, de ambities voor het maximale aantal kilo’s restafval dat een inwoner in 2030 mag weggooien is drastisch bijgesteld: van 50 naar 83 kilo.