Man op scooter raakt gewond bij botsing met motorrij­der op kruising bij Schalkhaar

Een scooterrijder is gewond geraakt bij een ongeluk op de Nico Bolkesteinlaan in Deventer. Het ging mis op de kruising met de Colmschaterstraatweg, aan de rand van Schalkhaar. Hij kwam met een motorrijder in botsing.