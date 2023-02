Buurman landgoed in Terwolde strijdt tot hoogste rechter om kleur hooibalen: ‘Overheid strooit burgers zand in ogen’

Vermiste Furkan (26) uit Deventer overleden bij aardbe­vings­ramp in Turkije: ‘Niet te bevatten’

Een Nederlander is omgekomen door de aardbeving in Turkije. Het gaat om de 26-jarige Furkan Kazci (26) uit Deventer. Dat melden zijn familie en de Centrummoskee op sociale media. De jonge amateurvoetballer van Turkse Kracht raakte onder het puin na de verwoestende aardbeving in Turkije.

16:49