De plussen en de minnen komen nu allebei aan het licht bij Nick Linthorst: ‘Ik botste af en toe wel eens met trainers’

Stokkers schiet GA Eagles uit de misère: ‘Kijk eens hoe goed wij die ellende oppakken’

De kansen zijn schaars, oogstrelend voetbal is ver te zoeken. Maar Go Ahead Eagles, dat de laatste tijd weer tal van tegenslagen te verduren krijgt, legt NEC verdiend het zwijgen op (1-0). ,,Ik was niet bang dat het ons nog zou ontglippen.”

19:03