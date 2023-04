Gemeentehuis Voorst in de race voor prestigieuze architectuurprijs: ‘Met deze scheuren? Opvallend’

Een ijskelder die koelt en verwarmt, een dak vol zonnepanelen en het gebruik van natuurlijke materialen. Het Voorster gemeentehuis is het neusje van de zalm wat betreft innovatie en duurzaamheid. Het gebouw is daarom genomineerd voor de meest prestigieuze prijs in architectenland. Vinden inwoners dat terecht? ,,Ik vind het meer lijken op een kerk.”

Uit 109 projecten nomineerde een zeskoppige jury van Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA), onder leiding van oud-minister Ed Nijpels, twaalf gebouwen die vorig jaar zijn afgerond. Ze strijden om de titel ‘Beste gebouw van het jaar 2023’. Het wordt gezien als de meest begeerde prijs onder architecten. Het gerenoveerde gemeentehuis in Twello, dat in de zomer van vorig jaar officieel openging, strijdt mee in de categorie ‘Stimulerende omgevingen’.

‘Is al een prijs op zich’

Architect Joost Roefs van architectenbureau Twee Snoeken, die het gebouw ontwierp, kan zijn geluk niet op. ,,In architectenland worden best wat prijzen uitgereikt, maar dit is wel echt de hoofdprijs. Als je daarvoor genomineerd wordt, is dat al een prijs op zich.”

Al kwam de nominatie niet geheel als een verrassing. Eerder won het gemeentehuis al de Innovatie Award. ,,En we zijn genomineerd voor de ‘Publiek gebouw van het Jaar-prijs’. Het gebouw stond de afgelopen tijd dus redelijk in de picture.”

Volledig scherm Het gemeentehuis van Voorst is duurzaam in veel opzichten. Zo krijgt het onder andere energie van zonnepanelen op het dak. © Ronald Hissink

Volgens Roefs komt dat vooral door de duurzame aspecten van het 15,3 miljoen kostende renovatieproject. Zo is het betonnen skelet niet gesloopt, maar is het daar omheen gebouwd. ,,Verder is de gevel van kalkhennep uniek. In Nederland is dat op deze manier nog nooit gedaan. Het was spannend om daaraan te beginnen, omdat je niet precies weet wat het doet. De houding van de gemeente is daarin te prijzen, dat ze ondanks de risico's toch met ons mee gingen in dit ontwerp.”

Inwoners ook enthousiast?

Zijn inwoners net zo enthousiast over het spiksplinternieuwe gemeentehuis? ,,Ik vind het niet herkenbaar als een gemeentehuis, meer als een soort moderne gereformeerde kerk”, zegt Arjan Penninga, die net langs het gebouw loopt. Op dat moment gaan de bellen af, die aan de zijkant van het gebouw gemonteerd. Het geluid van een carillon klinkt. ,,Dit bedoel ik. Hoe vaak hoor je dit bij een gemeentehuis?”

Volledig scherm Twellonaar Arjan Penninga vind het gebouw niet direct herkenbaar als gemeentehuis. ,,Meer als moderne gereformeerde kerk.” © Ruben Meijerink

Toch bestempelt hij het gebouw niet als lelijk. ,,Ik vind de kleur mooi. Dat natuurlijke product dat ze gebruikt hebben spreekt me wel aan. Maar beste gebouw van Nederland? Dat zou ik niet durven zeggen. Het gebouw is namelijk wel erg hoekig en die scheuren in de gevels, dat blijf ik raar vinden. Opvallend dat ze dan toch genomineerd zijn hiervoor.”

‘Dit is hoe gemeentehuizen moeten zijn’

Iemand die wekelijks in verschillende gemeentehuizen komt is Dieter de Vroomen. Als medewerker bij de Regio Stedendriehoek heeft hij er al heel wat gezien. ,,En dit vind ik verreweg de beste. Het is een ontzettend prettig gebouw, veel licht, goede akoestiek. En binnenin zijn genoeg werkplekken. Ik spreek er altijd vol lof over in de regio. Het is een van de voorbeelden van hoe gemeentehuizen eruit horen te zien, vind ik.”

Volledig scherm Dieter de Vroomen spreekt vol lof over het nieuwe gemeentehuis. ,, Het is een van de voorbeelden van hoe gemeentehuizen eruit horen te zien, vind ik.” © Ruben Meijerink

Deventenaar Paul Rogier, werkzaam in Twello, zet zijn vraagtekens bij de scheuren aan de buitenkant van het gebouw. ,,Allemaal leuk en aardig dat het duurzaam is, maar er zitten nu wel veel scheuren in de gevel. Dat vind ik wel wat minder”, zegt Rogier. Over de binnenkant is hij wel te spreken. ,,Dat is goed ruim opgezet en er staat veel groen. Ik denk dat dat een prettige werkomgeving is voor ambtenaren.”

Volledig scherm Deventenaar Paul Rogier zet zijn vraagtekens bij de scheuren aan de buitenkant van het gebouw. ,,Dat vind ik wel wat minder.” © Ruben Meijerink

Architect Roefs snapt de vragen over de scheuren. ,,Dat is iets dat we van tevoren niet helemaal hadden voorzien. Tenminste niet in deze mate”, bekent hij. Rens Borgers, directeur van EcoBouwSalland, het bedrijf dat de kalkhennep heeft aangebracht, stelde eerder al dat dat deels komt door het betonnen skelet van het oude gemeentehuis en de nieuwe houten fundering die is aangelegd.

,,Het is ook een stukje innovatie. Dit is nog nooit gedaan. Bij pionieren komen soms onverwachtse dingen kijken”, zegt Roefs. Volgens de architect hebben zorgen de scheuren niet voor problemen in de constructie.

Volledig scherm Elk uur klinken bellen, die bevestigd zijn aan de gevel van het gemeentehuis. Onder de bellen grote scheuren, dat vaak voor gefronste wenkbrauwen zorgt bij bezoekers of passanten. © Ruben Meijerink

Het hele gebouw is een jaar lang gemonitord. ,,Daaruit bleek dat het alleen een esthetisch probleem is. Het is niet mooi, maar heeft verder geen invloed. Recent hebben we een aantal kleine scheuren opgevuld. Dat blijkt goed te blijven zitten. Over een tijdje zijn alle scheuren gewoon opgevuld en zie je er niks meer van.”

11 mei is de prijsuitreiking van BNA voor de prijs ‘Het beste gebouw van Nederland 2023'.

