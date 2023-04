Gezien de duizenden reacties op social media, is dit blijkbaar wat de mensen boeit

Partou weet nog niet of kinderop­vang in Epse blijft: ‘Vertrek uit het dorp is reële mogelijk­heid’

De toekomst van het enige kinderdagverblijf in Epse blijft ongewis. Kinderopvangorganisatie Partou, exploitant van kinderdagverblijf Het Boshoekje aan de Du Tourweg, sluit een vertrek uit het dorp niet uit, nu een langer verblijf op deze locatie op losse schroeven is komen te staan. ,,We gaan eerst nog in gesprek met de gemeente Lochem.”