Helder weer in Voorst vandaag

Jantines winkel op de De Maat uit voegen gegroeid: dit is er veranderd

Ze begon in coronatijd met het verkopen van haar eigen kleding op internet. In maart 2021 opende ze een echte winkel voor tweedehands kleding op Winkelcentrum De Maat. Nu, twee jaar later gaat Jantine Rensink van ’t Maatje verder in een drie keer zo groot pand.