Heren die dames fouilleren: zou dat moeten kunnen?

Felicita­tie-ac­tie 100-jarige bevrijder van Deventer gaat de wereld over: ‘We will never forget our heroes’

De felicitatie-actie om de 100ste verjaardag van de Canadese veteraan Nick Janicki te vieren, is wereldwijd ontploft. De veteraan bevrijdde met zijn Canadian Scottish Regiment op 10 april 1945 Deventer. Hij heeft een speciale band met de stad: hij vond er de liefde van zijn leven en was in mei speciale gast tijdens Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.