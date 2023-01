Ik zie voor me hoe dat kneuterige cornertje zijn adem inhoudt bij de komst van de burgergigant

De geschiede­nis van het platteland wordt met dedain bekeken: ‘Hou daarmee op’

Oost-Nederland kent Willem van Oranje en de Nederlandse geschiedenis (of is die vooral Hollands?). Maar herkennen we Karel van Gelre en Maarten van Rossum? Weten we dat het oosten, voordat Nederland bestond, bijna één land was en er toen ook al antipathie tegen de Randstad bestond? Een reis naar het verleden.

22 januari