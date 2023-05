In het begin een beetje mokken, maar na twee weken voelde het bijna beschamend als je het toch deed

Over de Tong De saté is helaas zielloos, maar gelukkig heeft De Zessprong een fijne verrassing aan het eind

Het uitgesproken gezinsrestaurant De Zessprong in Joppe is al decennialang een pleisterplaats voor dagjesmensen. Recreanten, gezinnen met kinderen die in de speeltuin mogen of gaan midgetgolfen, wandelaars, fietsers en mensen die hebben gekart in Eefde. Vaak komen ze voor de pannenkoeken, die de hele dag worden gebakken. Wij kozen iets anders...