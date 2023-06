Lekker weer in Voorst vandaag

Louise (20) en Karel-Jan (19) dachten ‘we doen eens gek’, en redden deze bijzondere winkel in Apeldoorn

Even zag het ernaar uit dat hele feest niet door zou gaan. Maar dankzij Louise en Karel-Jan viert de enige christelijke boekhandel in Apeldoorn gewoon haar veertigste verjaardag. Al dekt dat woord de lading niet. Het verhaal van CLC is juist vrij bijzonder.