Mag ‘lawaaierige’ achtbaan bij pannenkoekenhuis Voorst terugkeren? ‘Op deze manier gaan we failliet’

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: Henk was 45 jaar elftallei­der in Oosterwol­de • Jesse uit Oldebroek zamelt 60.000 mobieltjes in

Liefst 45 jaar: zo lang was Henk van Asselt elftalleider bij VSCO’61 uit Oosterwolde. Hij kreeg een oorkonde voor die mijlpaal, terwijl Jesse uit Oldebroek met zijn 60.000ste telefoon ook een bijzondere mijlpaal bereikte. En dan was er ook nog een bijzonder sportieve familie uit Terwolde! Dit stuurden onze lezers uit Apeldoorn en de Veluwe deze week in.