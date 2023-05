Na jarenlang gesteggel opereert vliegveld Teuge niet meer ‘illegaal’: vergunning nu echt rond

Jarenlang ontwerpen Dennis en Eelco merken voor anderen, nu hebben ze hun eigen bier in Apeldoorn

Als grafisch ontwerpers werken ze al zo’n 20 jaar in opdracht voor anderen. Voor Dennis Meijer en Eelco van der Neut is het tijd om zelf eens een nieuw merk op de kaart te zetten. De Apeldoorners bedachten Hop de Kop. Een speciaal biertje dat vanaf vandaag in Café de Hamer op de tap zit. En er zit meer in het vat.