Ongeval op A1 bij Twello: weg weer vrijgegeven

Studenten uit Apeldoorn zetten zich in om Deventer op de kaart te zetten: 'De stad heeft veel potentie'

Niet direct na je laatste les of college de trein in naar huis, maar de binnenstad van Deventer ontdekken. Dat is het doel van zes hotelmanagement-studenten van Hogeschool Saxion. Zij organiseerden een evenement op de Brink, zodat studenten die niet uit Deventer komen de stad leren kennen. ,,We willen deze evenementen blijven organiseren in Deventer.”

16 december