Pim, Jules en Jos lopen voor Rotary Voorst het Pieterpad in een maand tijd

Met Video Harten­kreet van Peter (90) die nog elke dag naar zijn dementeren­de vrouw fietst: ‘Laat dit tot je doordrin­gen’

Het zit Peter Burkhardt niet lekker. Elke dag fietst Burkhardt naar zijn dementerende vrouw in Apeldoorn. Dat doet de 90-jarige Diepenvener met alle liefde. Maar over de staat van de zorg in Nederland is hij absoluut niet te spreken. In een hartenkreet tekent hij zijn frustraties op. ,,Raak de zieke mens aan, streel een arm of wang en zeg wat lieve woorden.’’