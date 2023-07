indebuurt.nl Slecht weer? 7 x dit kun je allemaal wél doen als het regent in Apeldoorn

Wil je iets leuks doen op je vrije dag of tijdens je vakantie, maar regent het? De neerslag kan je dag flink vergallen als je een buitenactiviteit hebt gepland. Gelukkig zijn er in Apeldoorn genoeg leuke uitjes op regenachtige dagen. Change of plans dan maar! Check hieronder toffe uittips in onze stad.