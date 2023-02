Stalker (31) was actief in Teuge en Apeldoorn en mag strafzaak nu in vrijheid afwachten. ‘Ik heb dit hoofdstuk echt afgesloten’

indebuurt.nl Binnenkij­ken bij Mandy (36) aan de Koningin­nel­aan: 'Huis is liefde op tweede gezicht'

In 2015 stond het vrijstaande huis aan de Koninginnelaan in Apeldoorn waar Mandy Starke (36) met haar gezin woont ook al te koop. “We hebben er toen voor gestaan maar ik knapte af op de verouderde uitstraling. Maar toen ik in 2018 foto’s van het door de makelaar opgeknapte huis zag was ik direct verliefd. Ik moest en zou hier wonen.”