indebuurt.nl Lieke (33) stopt met Sync Ok: 'We gaan het positief afsluiten'

Vijf jaar geleden opende Lieke Landré (33) haar horecazaak Sync Ok in de Broederenstraat. Over een maand sluit ze de deuren van haar goedlopende zaak met enkel plantaardige gerechten. “De behoefte vanuit de doelgroep is er wel, maar dit is niet de juiste tijd.”