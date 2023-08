Deventer krijgt straatrek­jes voor blikjes en flesjes: bezoeker doneert statiegeld

Deventer krijgt over enkele weken op dertig plekken in de stad doneerringen. Dat zijn rekjes die aan openbare prullenbakken komen te hangen. Bezoekers kunnen er blikjes en flesjes in achterlaten, nu daar sinds kort statiegeld op zit.