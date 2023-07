Wat is het verschil tussen een mannen- en vrouwentepel?

Torens tot wel 70 meter hoog: Deventer wil op deze plekken de lucht in om woningnood aan te pakken

Met meer dan 60 meter is de Lebuinuskerk het hoogste gebouw in Deventer. In de toekomst wil Deventer op meer plekken de hoogte in, met woontorens tot wel 70 meter. Een nieuwe kaart van de stad geeft aan op welke plekken dat mogelijk is. Deventer wordt zeker geen Rotterdam, maar de skyline van de Hanzestad kan flink gaan veranderen.