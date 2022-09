Achttiende etappe Vuelta: laatste finish bergop, komt rode trui Evenepoel nog in gevaar?

De start van de etappe is in Trujillo, in het westen van Spanje. Het peloton trekt richting het noorden. In totaal staan drie gecategoriseerde beklimmingen op het menu, waaronder dus twee keer de Alto del Piornal. Maar de eerste hindernis is de Alto de la Desespera (3,7 kilometer, 9,4 procent gemiddeld). Op de top is het nog zo'n tachtig kilometer te gaan en volgt de Alto del Piornal snel.



Het is dus de laatste rit met de finish bergop. Leider Remco Evenepoel heeft een voorsprong van twee minuten en één seconde op naaste belager Enric Mas. Houdt de 22-jarige Belgische rodetruidrager stand? Het is ook uitkijken naar de prestatie van Thymen Arensman. De Nederlander van Team DSM, leeftijdsgenoot van Evenepoel, is de nummer zeven van het algemeen klassement. Kan hij nog opschuiven?