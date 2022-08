Coronaspook waart nog altijd rond in peloton: Daan Hoole verlaat Vuelta na positieve test

,,Daan werd wakker met keelpijn en de sneltest die vervolgens werd afgenomen, leverde een positief resultaat op”, meldt de ploeg. ,,In de eerste dagen van deze Vuelta heeft hij fantastisch werk geleverd, maar Daan zal dus niet meer starten in rit 5.”



De 23-jarige Hoole is de eerste renner sinds de start van de Vuelta, afgelopen weekend in Utrecht, die moet opgeven vanwege een coronabesmetting. “Ik ben er kapot van dat ik de Vuelta en de ploeg moet verlaten”, schrijft Hoole zelf op sociale media. “Het is een bittere pil die ik moet slikken, maar soms gaan dingen niet zoals gepland.”



De Nederlander stond na vier etappes op plek 81 in het algemeen klassement, dat wordt aangevoerd door Primoz Roglic van Jumbo-Visma.