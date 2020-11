Cort Nielsen sprint naar zege in heuvelrit, Roglic verstevigt leiding

In dat uitgedunde peloton - alle topsprinters waren gelost in de beklimmingen - probeerde de Ineos-ploeg van Carapaz meerdere keren om Roglic onder druk te zetten, maar tevergeefs: de Sloveen gaf geen krimp. Op 2 kilometer van de meet capituleerde de dappere Cavagna als laatste vluchter en was een sprint onvermijdelijk.



Daarin probeerde Alejandro Valverde het van veraf, maar de ervaren Spanjaard werd in de laatste tientallen meters gecounterd door Cort Nielsen, Roglic en Costa. Voor Cort Nielsen is het al zijn derde ritzege in de Vuelta, want in 2016 sloeg hij ook al tweemaal toe. Vorig jaar won de Deen een etappe in de Tour de France.



Morgen volgt de laatste bergetappe in de Ronde van Spanje met de slotklim op de Alto de la Covatilla. Normaal gesproken valt daar de ontknoping van deze Vuelta. Zondag is er een vlakke etappe naar Madrid.