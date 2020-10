Daniel Martin sprint sneller dan Roglic, Carapaz én Poels op slotklim

Roglic wint eerste grote ronde, slotrit prooi voor Jakobsen

15 september Primoz Roglic (Jumbo-Visma) heeft zijn eerste eindzege in een grote ronde binnen. In de vlakke, feestelijke slotrit van de Vuelta kwam de rode leiderstrui van de 27-jarige Sloveen zoals verwacht niet meer in gevaar. De winst in de 21ste en laatste etappe ging naar Nederlands kampioen Fabio Jakobsen, die de snelste was in de massasprint in Madrid.