De ploegentijdrit is terug van (heel even) weggeweest: ‘Het is spannend, hartstikke lastig en zwaar’

De ploegentijdrit wordt met name in de Vuelta a España steeds vaker in het etappeschema opgenomen. De race tegen de klok in teamverband is berucht, gevreesd, geliefd en vaak vervloekt. Daarmee lijkt het een perfecte discipline voor een grote ronde. Of is het dat juist níet?



Erik Dekker analyseert het. De voormalig wielrenner en ploegleider ervoer de ploegentijdrit op verschillende manieren. ,,Ik had eerst het gevoel dat er nu vaker ploegentijdritten in grote rondes zitten dan in mijn tijd”, zegt hij. ,,Maar volgens mij heb ik het verdrongen, omdat ik er nooit één gewonnen heb. Ze werden gedomineerd door de ploegen van Miguel Indurain en Lance Armstrong. Het is een pijnlijk onderdeel, maar wel een heel mooi onderdeel. Hoewel, op televisie is er geen bal aan, want je kunt niet zien of het goed gaat met een ploeg of niet.”