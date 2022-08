Dit zijn alle starttijden van de ploegentijdrit: Burgos opent Vuelta, Jumbo-Visma sluit af

Chris Froome heeft alleen maar goede herinnerin­gen aan Utrecht en hoopt op derde week Vuelta

Chris Froome is deze week terug in Utrecht voor de start van de Ronde van Spanje. De viervoudig Tourwinnaar vertelde woensdag alleen maar mooie herinneringen te hebben aan de Domstad, waar de Tour de France in 2015 van start ging met een individuele tijdrit.

17 augustus