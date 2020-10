Etappe 11: Spektakel ligt voor de hand met finish op La Farrapona

Vanaf de start gaat het meteen bergop, maar de renners krijgen even de kans om warm te draaien. De eerste klim is van de derde categorie. De Alto de la Campa is ruim acht kilometer lang en stijgt gemiddeld vier procent. Daarna begint het echte genieten.



Zonder rust krijgen de renners de Alto de la Colladona, Alto de la Cobertioria, en Puerto de San Lorenzo voor hun kiezen. Alle drie van de eerste categorie en flinke uitdagingen. De eerste is zeven kilometer lang en stijgt zo’n zeven procent, de andere zijn tien kilometer lang en stijgen gemiddeld ongeveer negen procent.



Maar dan is het nog niet klaar. De La Farrapona is bijna zeventien kilometer lang en stijgt ruim zes procent. Er zitten flinke stukken bij van boven de tien procent, maar gemiddeld gaat het 6,2% omhoog. Dat percentage ligt zo laag door een kleine afdaling die erin zit. Wie anders dan Primoz Roglic is de favoriet voor de dagzege.



De rit begint om 12.24 uur en is te volgen in een liveblog op deze site.