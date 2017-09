Froome: Hier heb ik zes jaar voor gevochten

De Brit pakte niet alleen de rode trui, maar ook het wit (combinatieklassement) en groen (punten). Hij bleef de Italiaan Matteo Trentin twee puntjes voor door zich in Madrid nog te mengen in de massasprint. Froome kwam als elfde over de streep en pakte daarmee net genoeg punten om Trentin, die zijn vierde ritzege boekte, achter zich te houden.



,,Ik dacht: dit is waarschijnlijk de enige kans in mijn leven om de groene trui in een grote ronde te winnen. Dus ik gaf alles en slaagde erin nog wat puntjes te pakken. Als ik iets kan winnen, dan ga ik ervoor. Geweldig dat het is gelukt.''