Jakobsen ‘had niet de benen’ voor sprint en gaf Sénéchal seintje

,,Ik had de benen niet, het ging heel snel. Ik moest afhaken op het einde en ik gaf door dat iemand maar moest sprinten”, verklaarde Jakobsen, tweevoudig ritwinnaar in deze Ronde van Spanje, in een kort interview na afloop.

De renner van Deceuninck - Quick-Step gaf zijn ploeggenoten te kennen dat ze voor hun kansen moesten gaan en zowaar won Florian Sénéchal, die Jakobsen had moeten ondersteunen. ,,We doen een perfecte lead-out voor Fabio. Maar plots zei hij over de radio dat hij niet zou sprinten, dat we een kloof hadden en ik mijn kans moest grijpen”, aldus Sénéchal, die nooit eerder zegevierde in een grote ronde.

,,Ik weet niet waarom, maar plots was het dus aan mij. Bert Van Lerberghe leverde daarna goed werk, ik wist rustig te blijven en gaf alles wat ik in me had. Ik weet niet goed wat ik moet zeggen, dit is mijn eerst zege in een grote ronde. Ongelooflijk, ik dacht dat Michael Matthews of Arnaud Démare nog wel over me zouden vliegen. Maar nee, ze kwamen me niet voorbij. Hier heb ik geen woorden voor.”

De Noor Odd Christian Eiking blijft de leider in het klassement, maar de derde en laatste zware week is in aantocht. ,,Er vielen enkele gaatjes, maar door de fantastische steun van mijn ploeg kon ik voorin eindigen op enkele seconden van de dagwinnaar en wijzigingen in het klassement voorkomen”, aldus Eiking over de dertiende etappe.

,,Morgen wordt het andere koek met de klim naar Pico Villuercas. Ik ga er alles aan doen om de rode trui te behouden, maar veel zal ook afhangen van wat de andere teams willen bereiken, in het bijzonder de winnaar van de twee afgelopen edities, Primoz Roglic.”

Volledig scherm © photo: Cor Vos