Jakobsen is naar de Vuelta gekomen om een etappe te winnen, niets minder

Door Daan Hakkenberg



Verbeten probeerden de renners achter hem nog in de buurt van zijn achterwiel te komen, maar ondertussen had Sam Bennett al de tijd om rechtop te gaan zitten en zijn handen in de lucht te steken. De Ier, dit jaar door zijn ploeg gepasseerd voor de Giro en de Tour, verzilverde in de Vuelta de eerste de beste sprintkans. Na drie etappezeges in de BinckBank Tour liet Bennett in Spanje opnieuw zien dat tegenstanders van goeden huize moeten komen om hem te verslaan.