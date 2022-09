Kan Thymen Arensman een grote ronde winnen? ‘Jumbo zal er wel ziek van zijn dat hij naar Ineos gaat’

voorbeschouwing Zestiende etappe Vuelta | Sprinters azen op dagsucces, wat kan Danny van Poppel?

De renners in de Vuelta genoten gisteren van de derde en laatste rustdag, vandaag moeten ze weer aan de bak. De zestiende etappe biedt kansen voor sprinters, al gaat het in de slotfase op en af. Kan Danny van Poppel zich mengen in de strijd om de dagzege?

