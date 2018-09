Kelderman: Ik had ook derde kunnen staan

,,Het gaat elke dag een stuk beter, dat wel. Toch kan ik niet zeggen dat ik al met een echt lekker gevoel op de fiets heb gezeten. Niet dat het iets is waar ik alle dagen aan zit te denken, want daar schiet je niets mee op. Uiteindelijk moet je gewoon de finale rijden'', klinkt het berustend. Kelderman bezet momenteel de veertiende plaats in het algemeen klassement, met een achterstand van een minuut en vijftig seconden op de rodetruidrager Simon Yates.

,,De eerste dagen van de race zat alles vast in mijn bovenlichaam. Dat had te maken met de stress van de wedstrijd en de enorme hitte. Alle spieren leken wel geblokkeerd. Er zijn meer behandelingen dan normaal nodig geweest om de zaak weer los te krijgen. Hopelijk kloppen de berichten dat het de komende dagen wat koeler wordt; daar presteer ik beter in.''

Materiaalpech

Kelderman baalt nog wel van het tijdverlies dat hij leed op de zesde dag, nadat hij in slotfase door materiaalpech werd opgehouden. ,,Als me dat niet zou zijn overkomen, had ik nu derde gestaan in het klassement en zouden de vooruitzichten heel anders zijn geweest. In dat geval zou ik mee strijden om een podiumplaats, terwijl het voorlopig de vraag is of dat nog lukt."