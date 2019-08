Kelderman: In mijn kop wil ik heel graag, maar vaak zegt het lichaam: ‘ho, stop!’

Vuelta LIVE | Tusveld mee met enorme kopgroep in heuvelrit door Catalonië

14:12 De Ronde van Spanje gaat vandaag verder met een etappe van bijna 167 kilometer van Valls naar Igualada. Een voor Vuelta-begrippen relatief vlakke etappe, maar het is de vraag of echte sprinters als Sam Bennett en Fabio Jakobsen dit overleven. Kansen dus ook voor vroege vluchters. De start is om 13.12 uur, mis hier niets van de achtste etappe!